Policía francesa detuvo a otros cinco sospechosos relacionados con el robo en el museo del Louvre

La policía de Francia detuvo a otros cinco sospechosos vinculados al robo de las joyas reales del Museo de Louvre, que se suman a otros dos detenidos. El hurto fue cometido en la galería de Apolo y está valuado en US$ 102 millones.

Desde un principio, se supo que una banda de cuatro ladrones encapuchados se llevó su botín durante el horario de apertura en la mañana del domingo 19 de octubre.

La fiscal de París, Laure Beccuau, declaró que los últimos sospechosos habían sido detenidos en redadas coordinadas realizadas la noche del miércoles en París y sus suburbios del norte.

Casi dos semanas después del robo en el Louvre, la investigación continúa. En esa línea, este jueves 30 de octubre, la fiscal de París, Laure Beccuau, anunció la detención de cinco nuevas personas.

La investigación cobró impulso después de que los teléfonos y otros objetos encontrados en posesión de los sospechosos permitieran a los investigadores estudiar las comunicaciones encriptadas realizadas, sumó la funcionaria.