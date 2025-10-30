La raza canina mucuchíes a un paso de obtener reconocimiento internacional

La raza canina mucuchíes, originaria de Venezuela, está cerca de obtener el registro como raza internacional.

Así lo anunció la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, luego de participar en la exposición canina internacional para todas las razas, llevada a cabo en el Círculo Militar de Caracas.

La funcionaria manifestó su optimismo sobre la inclusión del mucuchíes en la lista global de razas, señalando que:

“De 364 razas en el mundo, pronto se sumará la nuestra, la primera raza venezolana pura, la del Nevado del padre Simón Bolívar. Lo vamos a lograr.”

Rodríguez, también extendió su agradecimiento a los jueces internacionales y a todos los participantes que contribuyeron al éxito del evento, el cual contó con la participación de la Misión Nevado.

El perro mucuchíes fue declarado Perro Nacional de Venezuela el 31 de agosto de 1964. Este reconocimiento se dio en honor a “Nevado”, un ejemplar de la raza que se hizo famoso por acompañar a Simón Bolívar en varias campañas militares y que, lamentablemente, falleció durante un combate en la Guerra de Independencia.