Haití: repunte de casos por cólera enciende las alarmas sanitarias

Ante la confirmación del ministerio de Salud Pública y de la población de Haití sobre la persistencia de un brote activo de cólera, la Sociedad Dominicana de Infectología expresó su preocupación por los datos más recientes, que evidencian un incremento significativo de casos durante las últimas semanas.

De acuerdo con el boletín epidemiológico más reciente (semana 40, octubre 2025), haití reporta 112 casos sospechosos, 10 confirmados, 43 hospitalizados y 2 defunciones comunitarias, concentrados principalmente en el departamento del ouest, que abarca el área metropolitana de Puerto Príncipe.

El acumulado anual de 2025 asciende a 2,797 casos sospechosos, 114 confirmados, 2,023 hospitalizaciones y 47 muertes, reflejando la persistencia de la transmisión comunitaria y un patrón de repunte en zonas densamente pobladas.

Dado el contexto de desplazamientos continuos de población haitiana hacia territorio dominicano, la alta movilidad en zonas fronterizas y las condiciones climáticas actuales marcadas por vaguadas y lluvias intensas, la sociedad especializada advierte que el riesgo de introducción o reaparición de casos de cólera en la República Dominicana se incrementa significativamente.

Explicó que el agua contaminada puede actuar como vehículo eficiente para la transmisión de vibrio cholerae, especialmente en comunidades con acceso limitado a servicios adecuados de potabilización. Por tanto, la Sociedad Dominicana de Infectología hace un llamado urgente al ministerio de Salud Pública de la República Dominicana a redoblar la vigilancia epidemiológica y ambiental en los puntos fronterizos y zonas de riesgo, reforzando las medidas de detección temprana, prevención comunitaria, acceso al agua segura y la respuesta rápida ante posibles casos sospechosos.