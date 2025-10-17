La novena de los Cardenales de Lara (0-2) no pudo ante su similar de Tigres de Aragua (2-0), siendo terreneados en la parte baja del noveno episodio, el resultado final fue de 9 carreras por 8 a favor de los bengalíes, en duelo escenificado en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay.

La victoria fue para Ronnie Williams (1-0), mientras qué, la derrota recayó sobre Keone Kela (0-1) quien tuvo su primer blown safe de la temporada.

El compromiso lo inició por los pájaros rojos, Adrián Almeida, quien se fue sin decisión tras laborar por espacio de tres entradas y un tercio, donde permitió cinco carreras limpias, cuatro imparables, otorgó cuatro boletos y abanicó a dos contrarios. Después del zurdo, vendrían en condición de relevo: Robinson Hernández (1.2), Edwin Escobar (0.2), Christian Cosby (1.1), Hunter McMahon (1.0) y Kela (0.1).

La ofensiva crepuscular conectó un total de 10 imparables, cinco extrabases (tres dobles y dos jonrones), teniendo como inning más productivo el sexto capítulo donde fabricaron cuatro anotaciones.

Los más destacados con el madero resultaron ser: Rangel Ravelo de 4-2 con CA, 2B, BB. Danry Vásquez de 5-2 con 2 CA, HR (2), 2 CI (4). Yojhan Quevedo de 3-2 con CI (1). Juan Yépez de 5-1 con HR, 3 CI (3).

El conjunto larense, regresa a Barquisimeto para enfrentar este viernes a los Navegantes del Magallanes en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

Por los locales, Adrián De Horta será el encargado de iniciar, mientras que, por los visitantes Ricardo Sánchez hará lo propio.