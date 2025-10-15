Táchira: avanza obra hidráulica para proteger el barrio San Francisco del río Torbes

Importantes avances se registran en las obras de estabilización y protección hidráulica destinadas a salvaguardar al barrio San Francisco de San Cristóbal, seriamente afectado por las crecidas del río Torbes.

La iniciativa central es la construcción de tres muros de contención de gran envergadura. El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, informó que el proyecto se lleva a cabo gracias al trabajo conjunto de la gobernación, la alcaldía del municipio San Cristóbal y el ministerio de Obras Públicas.

El mandatario regional destacó que, en paralelo a la edificación de los muros, se está ejecutando el dragado del río en una extensión de quinientos metros, tanto en la parte superior como en la inferior.

Actualmente, uno de los muros de contención registra ya un avance del ochenta y cinco por ciento.

El gobernador Bernal recordó que los embates de las lluvias en San Francisco provocaron un caos de destrucción, dejando lamentablemente a varias familias sin vivienda, de ahí la urgencia de estas labores. Con estos muros, se busca garantizar la seguridad y la estabilidad de la zona ante futuras crecidas del río Torbes.