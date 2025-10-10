Trujillo estudia habilitar aeropuerto para vuelos internacionales

El estado Trujillo se está preparando para recibir a una gran afluencia de devotos y peregrinos de Venezuela y del mundo, con motivo de la próxima canonización del Doctor José Gregorio Hernández. Se espera que este evento histórico, que marca la primera celebración del “médico de los pobres” como santo de la iglesia el 26 de octubre (día de su natalicio), atraiga una participación multitudinaria, así como en las fechas centrales del 19 de octubre y el 1 de noviembre.

El ejecutivo nacional, ha iniciado un plan de adecuación de la plataforma de comunicaciones y vías de acceso, así lo informó el Secretario General de la Gobernación del estado Trujillo, G/D Julio Yépez Castro, quien detalló los avances en la infraestructura.

Uno de los puntos clave es la adecuación del Aeropuerto Antonio Nicolás Briceño, ubicado en San Rafael de Carvajal. Aunque es un aeropuerto nacional, se están realizando las gestiones necesarias para que pueda ser habilitado temporalmente para recibir vuelos internacionales, conforme a la normativa, durante estas fechas especiales, facilitando así la llegada de visitantes de otros países.

Además, se ha priorizado la rehabilitación de las vías de acceso a Isnotú. Específicamente, se están mejorando las carreteras que conectan a Valera con Betijoque y de Sabana de Mendoza a Betijoque, además de otros puntos turísticos, garantizando un traslado seguro para los peregrinos.