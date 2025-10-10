Restablecido el tránsito en la Local 003 tras intensas lluvias en Zea – Mérida

La Alcaldía del municipio Zea, a través de la Dirección Municipal de Protección Civil (PC) y con el apoyo de diversas instituciones, activó una inmediata respuesta ante las afectaciones viales y eléctricas generadas por las fuertes precipitaciones registradas este miércoles 8 de octubre.

El despliegue operativo logró la restitución del tránsito en la Local 003, arteria vital que conecta a la población, a pesar de la complejidad de los daños.

Despliegue Operacional y Puntos de Impacto

Funcionarios de PC Municipal Zea, bajo el mando del Jefe de Servicios, APC Yosmer Rodríguez, se desplegaron en estos sectores. Caño San José: Desbordamiento fluvial que depositó material de arrastre, colada de barro y material rocoso de mediano tamaño sobre la calzada. La Roca: Se registró un desprendimiento de material rocoso y el colapso de arborización. Mina de Carbón: Caída de un árbol sobre la vía. Sector Santa Barbara el colapso de un árbol seccionó el tendido eléctrico de las tres fases, dejando las guayas sobre la vía.

La efectividad de la respuesta se debió a la coordinación interinstitucional, esencial para abordar las múltiples emergencias simultáneas y que conto con el apoyo de Corpoelec que se concentró en el despeje de guayas y la planificación de la restauración eléctrica; la Policía del estado Mérida brindó apoyo fundamental en seguridad y control de tránsito en la zona de riesgo y PC Mocoties se sumó al operativo con personal de apoyo.

Las acciones coordinadas permitieron el despeje total de la calzada, la remoción de material vegetal, rocas y escombros, logrando la reapertura de la Local 003 al finalizar la jornada.

Alerta Vial y Recuperación Eléctrica

Debido a la evidente inestabilidad del terreno en este tramo de la local 003 las autoridades notifican que el paso queda bajo condición de riesgo, por lo que se exhorta a los conductores a transitar con máxima precaución.