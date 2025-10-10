Papa León XIV recibe estatuas de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles

El arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord, fue recibido en audiencia por su santidad, el papa León XIV. La reunión se centró en los preparativos y el profundo fervor que rodea la inminente canonización de los beatos venezolanos José Gregorio Hernández (JGH) y la madre Carmen Rendiles.

Monseñor Biord aprovechó la ocasión para detallar al santo padre «el proceso vivido durante todo el año y por todo el pueblo venezolano» en la ferviente preparación para este acontecimiento de fe histórica. El papa León XIV, por su parte, expresó su «característica amabilidad» y su «felicidad» por las venideras canonizaciones. Las ceremonias que elevarán a los beatos a los altares están pautadas para el domingo 19 de octubre.

Como un significativo gesto simbólico y cultural, el arzobispo venezolano entregó al sumo pontífice dos estatuas de los futuros santos. Ambas piezas fueron elaboradas cuidadosamente por el artista venezolano Juan Carlos Granadillo. Este obsequio destaca no solo la devoción religiosa sino también el valioso aporte artístico y cultural de venezuela a la iglesia universal.

La audiencia concluye reafirmando la importancia de esta doble canonización para la fe venezolana. La elevación a los altares de JGH y la madre Carmen Rendiles es un hito largamente esperado que moviliza a la iglesia venezolana y a millones de fieles.