Lorena Camacaro se corona como la nueva Madrina de Cardenales de Lara

En una noche llena de elegancia, talento y emoción, la señorita Lorena Camacaro fue coronada como la nueva Madrina de Cardenales de Lara 2025-2026. La Gala Final, celebrada en las instalaciones del Lidotel Barquisimeto, fue un rotundo éxito que reunió a más de 800 personas entre familiares, medios de comunicación y distinguidas personalidades para celebrar la belleza integral de la juventud larense. La velada fue amenizada por el reconocido intérprete Javier Viña, quien cautivó a los presentes con sus aclamados tributos musicales.

El certamen, que este año celebró su 24ª edición, demostró una vez más porqué es considerado mucho más que un concurso de belleza. La noche estuvo marcada por el lucimiento en escena de todas las participantes, quienes demostraron el fruto de una ardua preparación en oratoria, pasarela y desarrollo personal.

La sorpresa de la velada fue la presencia del Alcalde del Municipio Iribarren, Abg. Yannys Agüero, quien manifestó su respaldo a esta tradicional iniciativa que enaltece los valores familiares y sirve como antesala al inicio de la temporada de béisbol, compartiendo de cerca con la entusiasta fanaticada cardenalera.

Un cuadro de honor que representa a Lara

Tras una reñida competencia y una difícil deliberación por parte del jurado calificador, se dieron a conocer los nombres de las nuevas soberanas en sus cuatro categorías:

Categoría Juvenil:

– Madrina de Cardenales de Lara 2025-2026: Lorena Camacaro

– Madrina del Estadio Antonio Herrera Gutiérrez: Kimberly Rodriguez

– Madrina del Deporte: Barbara Pérez

– Srta. Turismo: Loisbel Perozo

– Srta. Cultura: Luisanny Alvarado

– 1era Finalista: Roxana Rojas

– 2da Finalista: Valeria Parra

– 3era Finalista: Seychely Vírgüez

Categoría Pre-Juvenil:

– Madrina de Cardenales de Lara 2025-2026: Ariadna Rodriguez

– Madrina del Estadio Antonio Herrera Gutiérrez: Estefanía Linarez

– Madrina del Deporte: Valentina Pérez

– Princesa Obelisco: Valeria Rodriguez

– Princesa Flor de Venezuela: Paola Tovar

– Princesa Cultura: Sofía Linarez

– Princesa Turismo: Antonella Quintana

Categoría Infantil:

– Madrina de Cardenales de Lara 2025-2026: Fabiana Tovar

– Madrina del Estadio Antonio Herrera Gutiérrez: Aranza Tovar

– Madrina del Deporte: Anabela Corona

Categoría Baby:

– Madrina de Cardenales de Lara 2025-2026: Miranda Gutiérrez

– Madrina del Estadio Antonio Herrera Gutiérrez: Alice Blanco

– Madrina del Deporte: Yraida Peña

Además de los títulos, las ganadoras recibieron decenas de obsequios y premios cortesía de los aliados comerciales, como muestra del fuerte respaldo del sector privado a este proyecto.

La Organización Madrina de Cardenales de Lara, liderada por su presidente y fundador Lcdo. Angelo Bertel, extiende su más profundo agradecimiento a todos los que hicieron posible esta noche mágica.

“Ver el compromiso de los familiares y el apoyo incondicional de nuestros aliados comerciales es lo que nos impulsa a seguir adelante”, comentó Bertel. “Este evento es una plataforma que premia con educación, gracias a alianzas como la que mantenemos con la Universidad Fermín Toro, y que fomenta buenos valores y una experiencia cultural extraordinaria para cada una de las participantes. Ese es nuestro mayor orgullo”.

El éxito de la Gala Final es el primer “home run” de la temporada. Ahora, las nuevas madrinas se preparan para acompañar al equipo campeón, los Cardenales de Lara, llevando un mensaje de pasión, deporte y compromiso social a cada rincón del país.