España: lluvias torrenciales e impactantes inundaciones en Ibiza

La isla de Ibiza vivió una jornada histórica marcada por un violento temporal que dejó acumulaciones de hasta 200 milímetros de lluvia en apenas dos horas, convirtiéndose en el episodio más intenso del siglo. Las precipitaciones provocaron inundaciones masivas, derrumbes y cortes de rutas, colapsando la infraestructura urbana y movilizando a los servicios de emergencia.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó la alerta roja en Ibiza y Formentera, tras haberla rebajado brevemente a nivel naranja. El director general de Emergencias, Pablo Gárriz, solicitó el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante la magnitud del desastre.

Las lluvias también provocaron el cierre de varias rutas, entre ellas la del aeropuerto y el primer cinturón de ronda de la ciudad. Parte de un edificio en Cala Vadella se derrumbó, y numerosos estacionamientos subterráneos quedaron completamente anegados.

Las autoridades instan a la población a extremar precauciones, mientras se evalúan los daños y se mantiene la vigilancia meteorológica ante posibles nuevas precipitaciones.