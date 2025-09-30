Inaugurada Expo Simón “De niño a Libertador”, por amor al sentido patrio y a la historia de Venezuela

Con 19 espacios temáticos y la entrada completamente gratuita, las majestuosas instalaciones del Monumento Nacional La Flor de Venezuela, ubicado en la ciudad de Barquisimeto, abrieron sus puertas para inaugurar la Expo Simón “De niño a Libertador”, enfocada en la vida y obra del Libertador Simón Bolívar.

La actividad cultural contó con la presencia de Nelson Torcate, Secretario General de Gobierno; el Alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero; Alcalde del municipio Palavecino, Derbys Guédez, entre otras autoridades y representantes de la cultura larense.

Torcate, destacó la importancia de la actividad para el rescate de la historia de Venezuela, “ya son más de 700 mil personas que han participado en esta exposición, que forma parte de las instrucciones del Presidente Nicolás Maduro, con ello, hemos observado distintas experiencias de realidad virtual, teatro, inteligencia artificial y escenografía que ofrecen un recorrido por la historia del Libertador”, comentó.

Comunicó que el día de hoy hicieron acto de presencia más de 2 mil niños de todas las instituciones educativas de los nueve municipios que conforman la entidad.