Ferreterías están preparadas para atender la demanda en temporada decembrina

El presidente de la Cámara Ferretera Nacional, Bruno Saglimbeni, informó que mantienen un crecimiento importante en el sector asociado a las remodelaciones y fabricantes e indicó que se preparan para atender la demanda de productos durante la época navideña.

El representante del sector indicó que las ferreterías están completamente capacitadas para poder atender esa necesidad a nivel nacional y que viene la temporada de diciembre, típico es pintura y ya todas están comenzando a hacer las negociaciones con las fabricas para la temporada de pinturas, se están dotando de sus brochas y todos los equipos e implementos necesarios para que la gente pueda pintar.

Añadió que sienten un crecimiento importante en esa área, también en la parte de importación porque han surgido nuevos distribuidores, nuevas alternativas, nuevas marcas que están comenzando hacer vida activa en el sector.