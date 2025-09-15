Pdte. Nicolás Maduro: Venezuela está facultada para hacerle frente a esta agresión

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aclaró que no hay tensión con Estados Unidos, por lo contrario, existe una agresión en toda la línea que va en camino a ser de carácter militar.

“No es una tensión, es una agresión en toda la línea, es una agresión judicial cuando nos criminalizan, es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias, es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar”.

Dijo el mandatario al enfatizar que “Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente, integralmente, a esta agresión”.

Maduro, recordó que desde hace cinco semanas “Venezuela ejerce su legítimo derecho, de acuerdo al derecho internacional y a la Constitución, a prepararse para la defensa de la paz”, dijo, como lo ha sabido hacer, bajo una estrategia y plan en perfecta unión que acompaña el alto mando político y militar del país.