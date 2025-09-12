Florida pasa de la sequía extrema a diluvios e inundaciones

Hace unos meses, Florida vivía días de sequía extrema, el humedal más extenso de Estados Unidos y la escasez de agua acabó en su momento con numerosos peces, puso en peligro a los caimanes y paralizó los negocios turísticos.

Hoy, el estado Florida se encuentra en un escenario muy diferente, ya ha experimentado y sigue enfrentando diluvios e inundaciones debido a la temporada de lluvias intensas y la actividad de la temporada de huracanes.

Recientemente se reportaron inundaciones severas en Miami, Broward, y el centro del Estado, eso sin contar con que en junio y julio fueron unos de los meses más lluviosos que provocaron alertas de inundación y retrasos en aeropuertos en el sur de Florida.

Según una agencia meteorológica local, se pronostica de una a tres pulgadas de lluvia hasta este viernes, y en algunas zonas podrían caer entre tres y seis pulgadas.