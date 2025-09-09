Nueva vía fluvial garantiza suministro de gas y combustible en Apure y Amazonas

Ante el corte de la carretera principal entre Guárico y Apure por el desbordamiento del río Portuguesa, el gobernador del estado Apure, Wilmer Rodríguez, puso en marcha un operativo logístico para asegurar la distribución de gas y otros combustibles.

La estrategia diseñada para evitar un desvío que alargaría el viaje hasta cinco días, se centró en el traslado de cisternas desde camaguán hasta el sector La Negra en el mismo estado Guárico. Allí, se utilizó una chalana privada de 150 toneladas, facilitada por un particular, para cruzar el río de manera directa y rápida.

Esta medida no solo restablece el suministro vital para apure, sino que también beneficia al estado Amazonas, ya que reduce considerablemente el tiempo de entrega. El gobernador Rodríguez destacó que, gracias a este trabajo conjunto, se logra reducir a dos días un viaje que antes tomaba cinco.