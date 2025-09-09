México: 10 personas pierden la vida y 61 resultan heridos tras choque entre tren y colectivo

Autoridades de la oficina local de Protección Civil de México informaron que 10 personas perdieron la vida este lunes en una zona del centro de México, y más de 61 resultaron heridas, después del choque entre un camión de pasajeros y un tren ferrocarril.

El accidente ocurrió en Atlacomulco, en el estado de México, cuando el autobús presuntamente habría intentado rebasar a otros vehículos por un cruce con las vías del tren, y éste último impactó contra el camión.

Se pudo conocer que entre los lesionados, hay personas de entre 19 años y 48 años, aunque las autoridades no han identificado públicamente a las víctimas.

Un video que circuló en las redes sociales mostraba al autobús circulando lentamente por las vías del tren en medio de un intenso tráfico cuando la locomotora, que circulaba a gran velocidad, apareció de repente y embistió al autobús en su parte central. El impulso del tren arrastró al autobús por las vías y lo sacó de cuadro.

Se espera que en las próximas horas las autoridades ofrezcan mayores detalles de suceso.