Huracán Kiko se debilita en su camino hacia Hawái

El huracán Kiko, con vientos máximos de 140 km/h, se encuentra a unos 660 kilómetros al este de Hilo, Hawái. Se pronostica que el sistema se debilite y se convierta en una tormenta tropical en las próximas horas.

Se espera que Kiko se mueva en dirección oeste-noroeste, pasando al norte de las islas principales de Hawái entre el martes y el miércoles.

A pesar de que no hay alertas costeras activas, las autoridades advierten que las marejadas provocadas por el huracán aumentarán y podrían generar corrientes de resaca y oleaje peligroso en las costas del este de Hawái. Se recomienda a los residentes y visitantes que se mantengan informados a través de los avisos y pronósticos oficiales.