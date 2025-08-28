Académicos plantean actualizar el Código de Deontología Médica

La expresidenta de la Academia Nacional de Medicina Isis Nezer de Landaeta se pronunció por actualizar el Código de Deontología Médica, entre otras cosas debe incluir normas que regulen la publicidad en las redes sociales donde se ofertan servicios de salud.

La académica hizo el planteamiento al presentar una ponencia titulada “Retos de la formación moral del médico”, como parte de los actos del octogésimo aniversario de la Federación Médica Venezolana (FMV).

Nezer, es profesora jubilada de la Cátedra de Bioquímica y exdirectora de la Escuela de Medicina Luis Razetti de la Universidad Central de Venezuela. Fue la primera mujer presidente de la Academia Nacional de Medicina, expresidenta de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina y fundadora del Centro Nacional de Bioética.

La académica habló de la bioética, una ciencia interdisciplinaria que se ocupa de los dilemas morales y éticos que surgen en la atención médica y la investigación científica.

En su intervención indicó que el primer código de moral médica fue creado por Luis Razetti en 1918 y el Código de Deontología vigente data de 2003.

“La conducta ética no solo está determinada por las reglas sino también por el comportamiento humano ante la vida”, dijo la médico cirujano .

Frente al uso de las redes sociales y el surgimiento de la inteligencia artificial, Nezer, propuso a sus colegas de la FMV actualizar con urgencia el Código de Deontología Médica, en conjunto con la Comisión de Bioética de la Academia Nacional de Medicina.

Explicó que en Venezuela se han presentado casos publicitarios donde se ofertan servicios de salud que no cumplen con la normativa deontológica.