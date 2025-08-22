Apure: gobernador Wilmer Rodríguez evaluó los daños ocasionados por las lluvias en Achaguas

El gobernador de Apure, Wilmer Rodríguez, y el alcalde de Achaguas, José Rebolledo, están trabajando conjuntamente para mitigar los efectos de las recientes inundaciones en el municipio. La alcaldía de Achaguas ha puesto en marcha un plan de canalización para proteger a las comunidades afectadas.

Los esfuerzos más recientes se concentran en Santa Bárbara, donde una de las máquinas enviadas por el Gobierno Nacional ha comenzado a limpiar un canal de desagüe principal para que el agua retroceda y la población pueda liberarse de las inundaciones. El equipo municipal, junto a las comunidades, trabaja activamente en la zona.

Al mismo tiempo, se han iniciado trabajos de canalización en el sector El Sajón, en la comunidad Maravilloso. Este sector es crucial, ya que funciona como un drenaje natural para todo el pueblo de Achaguas.