Activan operación de apoyo en Angostura tras crecida del río Orinoco

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, en colaboración con Protección Civil del estado Bolívar, activó una operación de apoyo en el municipio Angostura del Orinoco. El objetivo principal fue evacuar las áreas más vulnerables y garantizar la seguridad de los residentes.

El equipo de Protección Civil de Bolívar, evacuó a las familias de los sectores Amores y Amoríos y El Edén, garantizando su traslado seguro a refugios temporales y la protección de sus pertenencias.

Además de las evacuaciones, los funcionarios, acompañados por otros organismos de seguridad y el alcalde Sergio Hernández, llevaron a cabo un recorrido de inspección por el Paseo Orinoco en ciudad Bolívar. Esta acción tuvo como objetivo evaluar los riesgos y coordinar medidas preventivas para salvaguardar a la población ante la emergencia.