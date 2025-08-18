Intercambio comercial entre Venezuela y Colombia registró un aumento notable en lo que va del 2025

El intercambio comercial entre Venezuela y Colombia registró un aumento notable en la primera mitad de 2025, con un crecimiento sostenido en exportaciones e importaciones que alcanzaron los 180 millones de dólares a través del estado Táchira, informó hoy la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana (CAVECOL).

El presidente de la institución, Luis Alberto Russián, explicó que el flujo de productos por la frontera andina experimentó un incremento cercano al 57 % respecto al mismo periodo del año anterior.

En contraste, el comercio por Paraguachón, en Zulia, mostró una reducción de alrededor de 10 por ciento, al pasar de 175 a 160 millones de dólares entre enero y mayo.

Russián precisó que Venezuela exporta principalmente hierro y acero en bruto, fertilizantes y aluminio, mientras que desde Colombia ingresan materias plásticas, azúcares y artículos de confitería.

Además, señaló un cambio en la modalidad del comercio: actualmente, el 60 % de las exportaciones venezolanas hacia Colombia se realizan por vía terrestre y el 40 % por vía marítima, invirtiendo la proporción histórica.