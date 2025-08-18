Festival Awa Odori brinda espectaculares actuaciones nocturnas

Cientos de bailarines llenaron las calles de Tokushima esta semana, mientras que un sinfín de actuaciones al aire libre a gran escala tenían lugar en varias zonas del oeste de Japón con motivo del festival Awa Odori.

El momento culminante del festival se alcanzó el martes con la exhibición Soh Odori, una danza tradicional japonesa, sobre un escenario al aire libre donde 1.700 bailarines de 15 grupos diferentes demostraron una habilidad, precisión y estilo perfectamente coordinados. Mientras que las mujeres se movían de forma elegante y al unísono, los varones realizaban pasos más dinámicos y rítmicos.

Entre los aplausos de la multitud, algunos espectadores grababan el evento, mientras otros se entregaban al ritmo de la música. El festival Awa Odori concluyó el viernes, con actuaciones de Soh Odori cada noche.