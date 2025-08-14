En España: dos muertos y más de 5 mil desalojados dejan los fuertes incendios

España vive una intensa ola de incendios que dejó, hasta el momento, dos fallecidos, más de 5.000 personas desalojadas, vías ferroviarias cortadas y patrimonios naturales devastados por las llamas que permanecen activas en siete comunidades y que provocaron que el país active la fase de preemergencia.

Regiones como Castilla y León, Galicia (ambas al norte del país), Andalucía (al sur), Madrid, Castilla-La Mancha (centro) y Extremadura (oeste) son las comunidades más afectadas por estos incendios forestales declarados en plena ola de calor que no da tregua desde que inició el pasado domingo 3 de agosto.

Las condiciones meteorológicas para los próximos días, en especial las altas temperaturas, se consideran «desfavorables» para la extinción de los fuegos, al menos hasta el jueves próximo, por las tormentas secas que se esperan y que pueden generar nuevos incendios.