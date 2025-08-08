Designado Ernesto Villegas como presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía

A través del decreto presidencial publicado en la gaceta oficial N° 43.18, fue designado el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, como nuevo presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC).

Villegas, asume esta nueva responsabilidad en sustitución del cineasta Carlos Azpúrua, quien estuvo al frente del CNAC desde el año 2021. Tras su designación, el ministro se reunió con el personal del centro y con el propio Azpúrua en la sede de Los Ruices.

Durante el encuentro, Villegas reconoció la labor actual en el desarrollo del cine venezolano. Además, les instó a continuar con todos los procesos en curso, haciendo especial énfasis en los proyectos del programa «aprender haciendo».