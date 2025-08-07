En Texas: aumentan los ingresos en las salas de urgencias debido a la ola de calor

Justo cuando las temperaturas alcanzan los 100 grados por primera vez este año, un hospital del condado Collin está viendo un repunte en pacientes que visitan la sala de emergencia debido al calor. El doctor Johan Valle, menciono que mucha gente se está desmayando o lastimándose porque no aguantan el calor.

Una persona de la tercera edad ingreso al centro médico por mostrase confuso, alterado y que necesito cuidado intensivos tras pasar tres horas en el exterior.

Las recomendaciones continúan siendo limitar las actividades al aire libre, pero también tomar mucho líquidos, además de protegernos del sol las personas debe estar muy pendiente por donde caminar pues las mordidas de serpientes también están en aumento.