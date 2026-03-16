Aarón Nola será el abridor de Italia frente a Venezuela
La selección de Italia realizó un cambio de última hora en su rotación para enfrentar a Venezuela en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol. El mánager del equipo europeo, Francisco Cervelli, confirmó oficialmente al derecho Aaron Nola como su lanzador abridor para este encuentro de vida o muerte, sustituyendo a Michael Lorenzen, quien estaba anunciado inicialmente. Con este movimiento, …Leer Mas »
Presentaron lista de postulados para los cargos de Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo
El Comité de Evaluación de Postulados del Poder Ciudadano, de acuerdo a lo señalado en la ley, presentó este lunes 16 de marzo la lista de las candidatas y los candidatos postulados a ocupar los cargos de Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo, luego de que el pasado viernes culminara el proceso de cierre de recepción de credenciales. …Leer Mas »
FIFA aprueba nuevas reglas para el Mundial de Fútbol 2026
La FIFA ha aprobado nuevas normas para el Mundial de Fútbol 2026 con el objetivo de reducir la pérdida de tiempo y mejorar las decisiones. Los jugadores sustitutos deben salir del campo en 10 segundos, o el reemplazo espera 1 minuto antes de entrar. Los lanzamientos deben tomarse en 5 segundos, de lo contrario la posesión va al oponente. Los …Leer Mas »
Hidratación inteligente: verdades y mitos sobre el consumo de agua en hombres y mujeres
La hidratación adecuada es vital para el funcionamiento óptimo de cada órgano del cuerpo. Sin embargo, no existe una fórmula universal, ya que la ingesta ideal depende de la salud, actividad física, el clima e incluso el sexo del individuo. Un mito común es la obligatoriedad de que todos deben beber exactamente dos litros de agua diarios, no obstante “el …Leer Mas »
INTT anuncia operativo de trámites vehiculares a partir de este lunes 16Mar en varios Estados
El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), realizará un operativo de trámites vehiculares en al menos nueve Estados del país durante esta semana. El operativo que inicia este lunes 16 y se extenderá hasta el próximo viernes 20 de marzo se llevará a cabo en Guárico, Anzoátegui, Mérida, Táchira, Lara, Miranda, Amazonas, Bolívar y Yaracuy. En un comunicado emitido por el INTT a través de …Leer Mas »
Ascienden a 13 las personas fallecidas por las lluvias durante 2026 en Ecuador
Tras la declaración de emergencia nacional, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) de Ecuador elevó a 13 la cifra de fallecidos y a más de 54 mil los afectados por la actual temporada invernal. El reporte oficial contabiliza 1.805 incidentes desde el inicio de 2026, con un saldo material de 106 viviendas y 23 puentes destruidos en 191 …Leer Mas »
Cantv impulsa conectividad para más de 2.000 estudiantes de la UNEFM en Lara
Más de 2.000 estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), en el municipio Iribarren del estado Lara, cuentan ahora con acceso a Internet en los espacios comunes del Complejo Educativo Lisandro Alvarado, gracias a la activación de cinco puntos de conexión del servicio Aba de Cantv. Esta acción, que busca fortalecer la inclusión digital en los centros …Leer Mas »
Últimas tendencias y avances en tratamiento de cáncer en el mundo
El abordaje de las neoplasias malignas se centra hoy en tecnologías de diagnóstico no invasivo y terapias personalizadas. Estas herramientas buscan lograr hallazgos cada vez más precoces y transforman el tratamiento tradicional de estas patologías en uno más efectivo, menos agresivo y con mínimos efectos secundarios. Según el doctor Juan Saavedra, director de la Clínica de Prevención SAV, la oncología contemporánea atraviesa una …Leer Mas »
Jóvenes de Bolívar logran cinco reconocimientos en Mundial de Matemática
La delegación estudiantil del estado Bolívar logró una destacada participación en la competencia internacional de matemáticas aplicadas de Vietnam 2026, obteniendo un total de cinco reconocimientos: una medalla de plata, tres de bronce y una mención honorífica. En esta edición, realizada en modalidad virtual con representantes de más de 10 países, los jóvenes venezolanos demostraron su dominio en disciplinas críticas …Leer Mas »