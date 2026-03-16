El Comité de Evaluación de Postulados del Poder Ciudadano, de acuerdo a lo señalado en la ley, presentó este lunes 16 de marzo la lista de las candidatas y los candidatos postulados a ocupar los cargos de Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo, luego de que el pasado viernes culminara el proceso de cierre de recepción de credenciales. …