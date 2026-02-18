Cinco adolescentes fallecieron debido a un incendio originado en el desván de un edificio residencial en la localidad Manlleu, en la provincia Barcelona. Según informaron los bomberos de la Generalitat de Cataluña, el siniestro se detectó poco antes de la medianoche en la azotea del inmueble, donde se localizó a las víctimas en un desván de almacenaje. Aunque las autoridades …