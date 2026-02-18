20 lesionados dejó siniestro vial en la carretera de Ocumare de la Costa
Una excursión de tipo full day proveniente de Caracas se precipitó por un barranco en el km 17 de la carretera Ocumare de la Costa, los heridos iban en una camioneta Encava. A los lesionados se les prestó atención médica y ya fueron dados de alta. Las personas involucradas se trasladaban desde la ciudad Caracas en una camioneta Encava cuando
Misión Nevado inicia campaña nacional de vacunación séxtuple canina gratuita
La Misión Nevado inició una gran campaña nacional de vacunación séxtuple canina de manera gratuita en todo el territorio venezolano para garantizar el bienestar de los animales de compañía, informó la presidenta de la institución, Maigualida Vargas. Desde el parque Los Caobos, explicó que la vacunación es el método principal para evitar patologías como el coronavirus, parvovirus, moquillo y leptospirosis
Autoridades mantienen alerta en zonas de alto riesgo en Mérida tras desbordamiento del río Chama
En el municipio Alberto Adriani del estado Mérida, las intensas precipitaciones provocaron que varias comunidades resultaron anegadas por el desbordamiento del caudal del río Chama. El alcalde de esa jurisdicción, Lisandro Segura, informó que en las localidades afectadas por la crecida del río «se espera al cese de las lluvias» para que el nivel del agua pueda descender. En la
Tren descarrila en los alpes suizos en medio de una alerta por aludes y deja 5 heridos
Autoridades locales informaron que al menos cinco personas resultaron heridas tras descarrilarse un tren regional en los alpes suizos debido a las inclemencias del tiempo. La policía cantonal del Valais informó a traves de un comunicado que el accidente se produjo cerca de la localidad Goppenstein, cuando la región se encontraba en el segundo nivel más alto de alerta por
Vuelven a circular los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía
A partir de este martes 17 de febrero, las principales operadoras ferroviarias de España —Renfe, Iryo y Ouigo— retomaron sus operaciones comerciales en la línea de alta velocidad que conecta a madrid con el sur del país (Andalucía). El servicio se encontraba suspendido desde el pasado 18 de enero, tras un aparatoso accidente en el que descarrilaron varios vagones de
Fallecieron cinco adolescentes en el incendio de un desván cerca de Barcelona
Cinco adolescentes fallecieron debido a un incendio originado en el desván de un edificio residencial en la localidad Manlleu, en la provincia Barcelona. Según informaron los bomberos de la Generalitat de Cataluña, el siniestro se detectó poco antes de la medianoche en la azotea del inmueble, donde se localizó a las víctimas en un desván de almacenaje. Aunque las autoridades
Venezolanas July & Naoh y los mexicanos Los Mateos presentan “Bum Bum”
Venezuela y México se unen para presentar una colaboración de lujo que promete sacudir la escena musical latinoamericana. July & Naoh, el dúo infantil–juvenil venezolano, se unen con Los Mateos, dúo mexicano, para lanzar su nuevo tema "Bum Bum". La canción se estrenó el pasado viernes 13 de febrero y ya está disponible en las plataformas digitales. Este encuentro entre
Gobernador de Lara recorrió el municipio Torres durante el lunes de carnaval
Autoridades regionales y municipales desarrollaron una jornada de inspección y monitoreo en los principales ejes turísticos del municipio Torres, con el propósito de evaluar el funcionamiento de los servicios públicos y el despliegue de seguridad durante el presente asueto. La comisión, encabezada por el gobernador de Lara, Luis Reyes Reyes y la alcaldesa Lasmit Verde, recorrió diversos balnearios y áreas
Autoridades del INTT activan jornada de actualización de datos en seis Estados a partir del 18 de febrero
El Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) anunció la ejecución de un operativo especial de actualización de datos y registro vehicular que se llevará a cabo entre el 18 y el 22 de febrero. La medida busca depurar el registro nacional de vehículos y conductores, facilitando el acceso a trámites legales en puntos estratégicos de seis entidades federales. Las jornadas,