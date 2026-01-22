Un centenar de indígenas amazónicos de Ecuador presentan proyectos educativos al Gobierno

Un centenar de indígenas de tres nacionalidades de la amazonía ecuatoriana entregaron al ministerio de educación sus proyectos educativos comunitarios (PEC), trabajados durante los últimos cinco años, para que se los incluya en la malla curricular a fin de reforzar la enseñanza ancestral.

Durante la movilización, las comunidades denunciaron que el modelo educativo centralizado debilita los idiomas originarios y rompe los vínculos comunitarios y espirituales, lo que motivó la construcción de modelos propios.

Al conocer un poco la historia de los indigenas amazonicos podemos decir que ellos no fueron simples tribus nómadas aisladas, sino los herederos de una civilización de gran complejidad social que habitaba la región hace más de 5,000 años.