Siembran 4 mil hectáreas de arroz en el estado Guárico para surtir Caracas y tres estados del país

El estado Guárico fortalece la seguridad alimentaria del país con el inicio de la siembra de 4 mil hectáreas de arroz, correspondientes al Plan Comunal 2025-2026.

Este proyecto, ejecutado por 220 pequeños productores, estima una cosecha de 17 millones de kilos del rubro. La producción será industrializada directamente en la entidad para garantizar su distribución sin intermediarios.

El cargamento surtirá a las principales comunidades de Caracas, Barquisimeto, Barcelona y Valencia.

Con esta iniciativa, se busca conectar directamente el campo con los hogares venezolanos, asegurando el abastecimiento de este producto esencial en algunas de las ciudades más grandes del país.