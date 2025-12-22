Portuguesa: avanzan las obras del Plan Nacional de Vialidad 

En el estado Portuguesa, se intensifican los trabajos del Plan Nacional de Vialidad con el objetivo de optimizar la conectividad y el transporte en la región llanera.

Las cuadrillas se encuentran desplegadas en la Autopista José Antonio Páez, donde se ejecutan obras de rehabilitación integral. Según informaron las autoridades, este esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Transporte y la Gobernación de Portuguesa, busca garantizar vías de alta calidad para el tránsito de carga y pasajeros.

Bajo el liderazgo del gobernador Primitivo Cedeño, se realizan estas transformaciones que son consideradas arterias fundamentales para el desarrollo económico del país.

Las autoridades regionales destacaron que estas obras forman parte de los compromisos adquiridos para modernizar la infraestructura vial y elevar el bienestar de los habitantes de Portuguesa.