Tres personas perdieron la vida tras accidente de tránsito en la Av. Florencio Jiménez de Barquisimeto

Al menos tres personas perdieron la vida tras registrarse un accidente de tránsito en la Av. Florencio Jiménez, específicamente en la entrada del sector El Tostao al oeste de Barquisimeto.

Según versión de testigos, el hecho ocurrió aproximadamente a la 1:00 de la tarde de este miércoles 26 de noviembre, cuando una unidad de transporte público iba cruzando por la mencionada avenida y el conductor de una gandola no pudo frenar a tiempo, llevándose por delante a motorizados y vehículos.

Hasta el momento se contabilizan ocho personas lesionadas que ya fueron trasladadas al Hospital Pastor Oropeza del Seguro Social, incluyendo algunos menores de edad.

En el lugar ya se encuentra autoridades y cuerpos de seguridad quiénes brindaron apoyo a los afectados.